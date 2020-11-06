Виталий Маркив предполагает, что к его аресту в Италии причастна Россия

Нацгвардеец Виталий Маркив, которого недавно уволили из итальянской тюрьмы, предположил участие Российской Федерации в организации его ареста и вынесении приговора.

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.

«Если в начале у меня были сомнения, то в дальнейшем они исчезли. В мотивационной части приговора шла речь не только об умышленном убийстве журналиста. Там говорилось вообще об уголовных военных преступлениях. Это абсолютная чушь. Я понял «откуда дует ветер». Со стороны агрессора. В мотивационной части суда было записано, что сепаратисты своей жизнью рисковали и защищали журналистов. А военнослужащие (военнослужащие Нацгвардии — ред.) намеренно, «из-за скуки», ведь это мотивационная часть, стреляли по журналистам. Это не соответствует действительности. Я это отрицаю», — подчеркнул Маркив.

Также нацгвардеец Маркив рассказал о свом задержании в Италии и 28 сокамерниках.

Напомним, 3 ноября Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива, полностью оправдав его.

Уже 4 ноября Виталий Маркив вернулся в Украину.