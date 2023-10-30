У Ковельському районі врізавшись у припарковане авто Opel Zafira загинув мотоцикліст

Автопригода трапилася учора, 29 жовтня, по вулиці Незалежності у Старій Вижівці. 21-річний житель Ковельського району, керуючи мотоциклом Geon, зіткнувся з припаркованим автомобілем Opel Zafira.

Від отриманих травм мотоцикліст згодом помер у лікарні.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Волинської області