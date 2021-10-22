У Кременчуці померла чотирирічна дівчинка, на яку в дитсадку впало дерево

У Кременчуці Полтавської області померла чотирирічна дівчинка, на яку вчора, 21 жовтня, у дитсадку впало дерево.

Про це повідомляє УНН із посиланням на дані ГУ Національної поліції в області.

За попередньою інформацією, діти та вихователька дістали тілесні ушкодження внаслідок падіння дерева на території дитячого садочка.

Чотирирічна дівчинка, яку госпіталізували до реанімації дитячої лікарні, померла.

Усього під час падіння дерева на подвір’ї дитячого садочка перебувало 18 дітей.

За фактом травмування п’ятирічного хлопчика та чотирирічної дівчинки у дитсадку відкрито кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 137 (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей) Кримінального кодексу України.