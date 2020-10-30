У Кривому Розі п’яний водій збив на переході двох підлітків (відео)
Вчергове цинічність та самовпевненість водія напідпитку призвели до трагічних наслідків, які вразили, як пересічних жителів Кривого Рогу, так і поліцію
У Кривому Розі двоє підлітків переходили дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Водій тролейбуса зупинився, щоб їх пропустити, а от водій Nissan Tiida, який рухався в сусідній смузі, — ні. Він на швидкості збив обох.
Хлопців з серйозними травмами шпиталізували до лікарні. Один з них — син патрульної.
У винуватця ДТП поліцейські виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння.
Ще один нетверезий водій через безвідповідальні й необдумані дії якого постраждали діти. // Вартові еспресоTweet