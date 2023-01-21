У Китаї під лавиною загинули 28 людей

Снігова лавина зійшла з гір в місті Ньїнгчі в автономному окрузі Тибету Китаю. В результаті цього загинули десятки людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа .

Трагедія на південному заходу країни трапилась ще ввечері 17 січня. Однак весь цей час на місці трагедії тривали рятівні роботи. В результаті сходження снігу загинули 28 людей.

За даними ЗМІ, лавина зайшла на виїзді з тунелю між двома населеними пунктами – Пай та Медог. Попередньо, лавина зійшла через сильний вітер і підвищення температури повітря.

Сніг заблокував вихід з тунелю. Для його розчищення залучили понад 1300 людей та 236 одиниць техніки й обладнання.