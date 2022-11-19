На Дніпропетроввщині поки батьків не було вдома діти отруїлися алкоголем

У Тернівці два неповнолітні брати напилися спиртного і потрапили з отруєнням до лікарні.

Про це повідомляє «Дніпро Оперативний», посилаючись на головного лікаря Павлоградської міської станції швидкої медичної допомоги Світлану Зайчикову.

Інцидент стався 13 листопада. Двоє хлопчиків 10-ти і 14-ти років вживали алкогольні напої, доки їхніх батьків не було вдома. Незабаром у братів почалося сильне блювання і погіршився загальний стан.

На допомогу дітям викликали швидку. Хлопчиків госпіталізували до Тернівської районної лікарні, де їм надали всю необхідну медичну допомогу.

«Радимо батькам пояснити дітям небезпеку та наслідки вживання алкогольних напоїв, особливо у дитячому віці. Виховувати дітей навичкам здорового способу життя! – звернулася Зайчикова.