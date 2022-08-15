Поліція Дніпра розшукує 16-річного хлопця (фото)

13 серпня близько 7.36 Максим Стрельников пішов з лікарні у Центральному районі Дніпра та до теперішнього часу його місце перебування невідоме.

Прикмети: зріст близько 172 см, худорлявої статури, очі сірі, побритий наголо. На голені лівої ноги ззаду невеликий шрам.

Був одягнутий: футболка сірого кольору, шорти темно-синього кольору, чорна кепка.

Якщо Вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження Стрельникова Максима Андрійовича, 2006 року народження, просимо повідомити за телефонами 096 884 83 94, 098 276 86 94 або 102.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП