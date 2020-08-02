В Киеве женщина за рулем Mazda протаранила Mitsubishi Lancer с ребенком в салоне

В Деснянском районе столицы вечером в воскресенье, 2 августа, случилось ДТП: автомобиль Mazda cx7 протаранил Mitsubishi Lancer, в салоне которого находился ребенок.

От этом передает ресурс Вартові.Еспресо.

Как рассказывают свидетели происшествия — кроссовер Mazda cx7 на хорошей скорости протаранил в заднюю часть едущий в попутном направлении Mitsubishi Lancer.

От удара ехавшую впереди Mitsubishi отбросило в отбойник, а сама Mazda перевернулась.

Отмечается, что в Mitsubishi находилась семья с маленьким ребенком. Благодаря детском креслу, в котором сидел малыш, он не получил серьезных травм. Однако все же врачи «скорой» госпитализировали маленького пассажира для детального обследования.

Также была госпитализирована и пассажирка Mitsubishi, мама малыша. Водитель, несмотря на травмы, остался на месте происшествия.

В свою очередь, водитель Mazda от помощи врачей отказалась. Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа. // Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»