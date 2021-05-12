На Харьковщине после ссоры с братом пропал несовершеннолетний парень (фото)

В Харьковской области разыскивают подростка.

Полицейские области ищут Кирилла Мищенко. 10 мая после ссоры с братом он ушел из дома и пропал, сообщили в отделении полиции №1 Лозовского райотдела полиции.

Сам пропавший живет в Первомайском. 12 мая о пропаже заявил его 24-летний брат.

Рост пропавшего 180 сантиметров, худощавый, светловолосый, голубоглазый. Он был одет в синюю куртку, черные спортивные штаны, желто-черные кроссовки. С собой имел спортивный рюкзак.

Информацию о пропавшем Кирилле Мищенко полицейские просят сообщить в отделение полиции №1 Лозовского райотдела полиции: дежурная часть (05748) 3-21-12, 066-834-05-82, 068-085-41-91. // 057.ua