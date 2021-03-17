Поліція Київщини встановила особу чоловіка, який загинув під час вибуху в місті Боярка

Як повідомлялося, вчора на одній з вулиць міста Боярка стався вибух. Поліцейські Київщини провели низку оперативно-розшукових заходів, слідчих дій, а також здійснили відповідні експертизи та з’ясували обставини події.

Очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов розповів, що правоохоронці столичної області ретельно та професійно опрацювали місце події та з’ясували, що внаслідок вибуху загинув чоловік. Поліцейські оперативно встановили особу загиблого. Ним виявився 34-річний уродженець АР Крим, який протягом тривалого часу проживав у місті Києві.

Як з’ясувалось, у місті Боярка мешкала колишня подруга загиблого, якій він позичив гроші. Але між молодими людьми відбулася сварка, тому чоловік прагнув повернути борг. Жінка відмовилася віддавати гроші. Тоді чоловік не знайшов нічого кращого, як помститися. Він обладнав майстерню, придбав необхідні речовини та зробив саморобний вибуховий пристрій.

Чоловік приїхав на таксі до місця призначення і через декілька хвилин після того, як він вийшов з автомобіля, пролунав вибух. До місця проживання жінки він не дійшов декілька метрів – пристрій вибухнув у його руках.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідство ще триває, правоохоронці продовжують встановлювати обставини події та проводити експертизи.

Поліція Київщини закликає, будь-які суперечки можна вирішити мирним шляхом у рамках закону! Тому варто не піддаватися впливу емоцій, а вирішувати проблеми цивілізованим шляхом!

Киев Оперативный