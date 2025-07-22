У Києві через негоду впав будівельний кран (відео)

Очевидці публікуються відео в соцмережах.

У Києві на вулиці Глибочицькій через негоду і сильний вітер склався і впав будівельний кран.

Про це повідомляють очевидці і публікують відео в Telegram.

Напередодні ДСНС попередила про погіршення погоди в кількох областях у найближчі години та вночі. Окреме попередження – для Києва та Київської області. Тут негода також вируватиме найближчими годинами та вночі: можливі грози, град і сильний вітер. // LB.ua

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