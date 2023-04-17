На Рівненщині двоє осіб загинули в авто, яке з’їхало в озеро (фото)

Учора, 16 квітня, о 19:40 до поліції надійшло повідомлення 48-річного жителя села Біле колишнього Володимирецького району, що він став свідком, як автомобіль з’їхав у водойму.

Слідчо-оперативна група відділення №1 (смт Володимирець) Вараського РВП та слідчий слідчого управління на місці події з’ясували, що четверо молодиків відпочивали біля озера та вживали алкогольні напої в автомобілі. Близько 19 години 22-річний житель села Млинок, водій «BMW X5», із невстановлених поки причин почав їхати, в результаті чого позашляховик потонув. Двом пасажирам, які перебували на задньому сидінні, вдалося вибратися. На жаль, керманич та 21-річний односельчанин загинули.

Сьогодні, 17 квітня, водолази дістали затонулий автомобіль та загиблих молодиків із водойми. Глибина озера в тому місці становить орієнтовно 10 метрів.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 КК України.

У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють усі обставини події.

Відділ комунікації поліції в Рівненській області