Залужний попередив, що від його імені невідомі надсилають провокативні повідомлення
Головнокомандувач ЗСУ закликав не довіряти змісту цих повідомлень.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив, що від його імені невідомі надсилають прохання про допомогу та провокативні пропозиції.
У дописі в Telegram він закликав дотримуватися інформаційної гігієни. Залужний попросив усіх, хто отримав подібні повідомлення від його імені, не довіряти їхньому змісту.
“Наголошую: Акаунт @Zaluzhniy_ua у Telegram мені не належить, як і будь-які інші облікові записи під іменем «Валерій Залужний» тощо. Усі вони – фейкові. Єдиний канал, де я інформую суспільство про роботу на своїй посаді _ Головнокомандувач ЗСУ (верифікований)”, – написав він.