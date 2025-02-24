У Києві через пошкодження тепломережі без опалення залишились більше 170 будинків,

Вночі на Теремках було виявлено пошкодження трубопроводу магістральної тепломережі. Більше 170 будинків залишились без теплопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал “Київтеплоенерго”.

Пошкодження тепломережі, яке сталось без витоку теплоносія на поверхню, було виявлено на проспекті Академіка Глушкова.