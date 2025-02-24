У Києві через пошкодження тепломережі без опалення залишились більше 170 будинків,
Вночі на Теремках було виявлено пошкодження трубопроводу магістральної тепломережі. Більше 170 будинків залишились без теплопостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал “Київтеплоенерго”.
На час робіт було призупинено теплопостачання на проспекті Голосіївському й в мікрорайонах:
- Теремки-1;
- Теремки-2;
Без тепла залишились:
- 176 житлових будинків;
- 2 поліклініки;
- 18 закладів освіти.
“Ремонтні роботи розпочались одразу після виявлення пошкодження. Залучені аварійні бригади та вся необхідна спеціальна техніка “Київтеплоенерго”, – пише канал.