У Києві через пошкодження тепломережі без опалення залишились більше 170 будинків,

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Вночі на Теремках було виявлено пошкодження трубопроводу магістральної тепломережі. Більше 170 будинків залишились без теплопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал “Київтеплоенерго”.

Пошкодження тепломережі, яке сталось без витоку теплоносія на поверхню, було виявлено на проспекті Академіка Глушкова.

На час робіт було призупинено теплопостачання на проспекті Голосіївському й в мікрорайонах:

  • Теремки-1;
  • Теремки-2;

Без тепла залишились:

  • 176 житлових будинків;
  • 2 поліклініки;
  • 18 закладів освіти.

“Ремонтні роботи розпочались одразу після виявлення пошкодження. Залучені аварійні бригади та вся необхідна спеціальна техніка “Київтеплоенерго”, – пише канал.

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