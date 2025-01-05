У Києві дві людини загинули під час пожежі в квартирі

У Деснянському районі Києва під час пожежі в квартирі загинуло дві людини.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Загоряння виникло у квартирі багатоповерхівки на вулиці Ореста Левицького. Під час проведення розвідки вогнеборці виявили тіла двох людей. Також одна особа постраждала.

Наразі пожежу ліквідовано.

“Її гасіння ускладнювалось сильною запаркованістю прибудинкової території та захаращеністю помешкання, в якому виникло загоряння”, – повідомили рятувальники. // LB.ua