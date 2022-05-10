Внаслідок «п’яної» ДТП у Рівному травмувалося п’ятеро осіб (відео)

До лікарні госпіталізували двох осіб, один з них наразі перебуває у реанімації. Поліцейські продовжують працювати на місці події.

Нагадаємо, автопригода сталася сьогодні, десятого травня, близько 06:20 на перехресті вулиць Кн. Володимира — Р.Шухевича — Литовська.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля «Renault Magnum» — 55—річний житель Запоріжжя, допустив зіткнення із пасажирським мікроавтобусом «Mercedes-Benz» під керуванням 63-річного жителя Рівненського району.

Від удару «Mercedes» по інерції зіткнувся із автомобілем «Ford Courier», яким керував 41-річний уродженець Харкова та автомобілем «Dacia» під керуванням 30-річної жінки.

У салоні мікроавтобуса, який здійснював перевезення працівників пошти на роботу, перебувало орієнтовно 12 осіб. Допомога медиків знадобилась для сімох пасажирів: п’ятьох доставили до лікарні, а після надання допомоги трьох відпустили.

Вирішується питання про правову кваліфікацію події, а також затримання водія вантажівки, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, у порядку статті 208 КПК України.

Відділ комунікації поліції Рівненської області