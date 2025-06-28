У Києві на вихідні оголосили І рівень небезпеки

У Києві терміново оголосили підвищений рівень небезпечності, який діятиме аж до кінця доби 29 червня.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

“У найближчу годину з утриманням до кінця доби 28 червня та впродовж доби 29 червня пориви вітру 15-18 м/с”, – прогнозують синоптики.

Сильний вітер також очікується й по Київській області. Через це оголошено І рівень небезпечності.

“Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту”, – попереджають в гідрометцентрі.

Погода у Києві

Раніше Укргідрометцентр повідомив, що у найближчі дні в Києві утримається тепла та суха погода.

Згідно з прогнозом, з 28 червня по 2 липня у столиці та області переважатиме вплив зони підвищеного тиску, що забезпечить відсутність опадів і комфортну температуру.

Лише 28 червня очікуються короткочасні незначні дощі, які принесе атмосферний фронт.

Також зазначається, що північно-західний вітер, який відчувався наприкінці червня, поступово стихне у перші дні липня.

Температурні показники залишатимуться стабільними, з тенденцією до поступового підвищення. Зокрема, 28 червня у Києві буде близько +22°, у період з 29 червня по 1 липня температура коливатиметься в межах +22…+24°, а вже 2 липня повітря прогріється до +25°. // УНІАН