З вікна багатоповерхівки у Львові випала півторарічна дівчинка

Медики не змогли реанімувати дитину

У вівторок, 4 серпня, з восьмого поверху будинку на вул. Рубчака випала півторарічна дівчинка. Дитина померла на місці події.

Про інцидент повідомила прес-служба патрульної поліції Львівщини. Дівчинка віком 1 рік і 8 місяців орієнтовно о 9:00 випала з вікна восьмого поверху багатоповерхівки на вул. Рубчака.

Медики, які приїхали на виклик, намагались її реанімувати, однак дитина померла.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, правоохоронці встановлюють обставини нещасного випадку.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) ККУ. // zaxid.net