В Черкасах розбився 40-річний водій скутера, який не надав перевагу у русі автомобілю

У ДТП загинув 40-річний водій скутера, який не надав перевагу у русі водію автомобіля на одному з нерегульованих перехресть. Зараз слідчі з’ясовують обставини автопригоди.

Дорожньо-транспортна пригода сталася на перехресті вулиць Надпільної та Михайла Грушевського 16 червня, близько 22:00 години вечора.

Попередньо встановлено, що житель села Руська Поляна керуючи скутером Viper, перетинаючи нерегульоване перехрестя, проігнорував вимоги дорожніх знаків та скоїв зіткнення з автомобілем Renault Lodgy.

Внаслідок аварії керманич двоколісного отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до Черкаської міської лікарні, де він помер.

Водій автомобіля не постраждав.

Зараз слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Сектор комунікації поліції Черкаської області