У Києві патрульні забрали дитину у горе-батьків «під кайфом»

“Вулицею ходить жінка в неадекватному стані з немовлям на руках”, — такий виклик отримали київські патрульні сьогодні, близько 5-ї години ранку

За лічені хвилини патрульні прибули на вулицю Васильківську, де виявили чоловіка з 9-місячним сином.

Громадянин мав ознаки наркотичного сп’яніння, неадекватно поводився та повідомив, що не знає куди пішла його дружина.

Згодом на місце підійшла й мати малюка. Остання також перебувала з ознаками наркотичного сп’яніння та не могла знайти собі раду.

Щоб запобігти можливій шкоді, охоронці порядку взяли хлопчика до себе.

Патрульні доставили дитину та батьків до Голосіївського управління поліції, де на них вже очікували інспектори ювенальної превенції.

Патрульна поліція України