В Україні за минулу добу зафіксовано 10 133 нових випадків захворювання COVID-19
За добу 10 грудня в Україні зафіксовано 10 133 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіло 991 дітей та 199 медпрацівників.
- госпіталізовано – 2 307 осіб;
- летальних випадків – 446;
- одужало – 25 861 особу.
168 359 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 55 798 людей, повністю імунізовані – 112 561 людина.
- захворіло – 3 553 817 осіб;
- одужало – 3 184 287 осіб;
- летальних випадків 2 90 789;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 274 905.