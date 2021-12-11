В Україні за минулу добу зафіксовано 10 133 нових випадків захворювання COVID-19

За добу 10 грудня в Україні зафіксовано 10 133 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіло 991 дітей та 199 медпрацівників.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Також за минулу добу: госпіталізовано – 2 307 осіб;

летальних випадків – 446;

одужало – 25 861 особу. 168 359 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 55 798 людей, повністю імунізовані – 112 561 людина.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 553 817 осіб;

одужало – 3 184 287 осіб;

летальних випадків 2 90 789;

проведено ПЛР-тестувань – 16 274 905.