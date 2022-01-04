В Україні за минулу добу зафіксовано 1 746 нових випадків COVID-19
За добу 03 січня в Україні зафіксовано 1 746 нових підтверджених випадків інфікування COVID-19. Зокрема захворіло 87 дітей та 21 медпрацівник.
- госпіталізовано – 970 осіб;
- летальних випадків – 135;
- одужало – 3 629 осіб.
- 36 289 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 8 511 людей, другу дозу – 27 421 людина, додаткову дозу отримали 96 людей, бустерну дозу – 261 людина.
- захворіло – 3 678 088 осіб;
- одужало – 3 483 354 особи;
- летальних випадків – 96 436;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 835 647.