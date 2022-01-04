В Україні за минулу добу зафіксовано ​​​​​​1 746 нових випадків COVID-19

За добу 03 січня в Україні зафіксовано 1 746 нових підтверджених випадків інфікування COVID-19. Зокрема захворіло 87 дітей та 21 медпрацівник.

Також за минулу добу: госпіталізовано – 970 осіб;

летальних випадків – 135;

одужало – 3 629 осіб.

36 289 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 8 511 людей, другу дозу – 27 421 людина, додаткову дозу отримали 96 людей, бустерну дозу – 261 людина.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 678 088 осіб;

одужало – 3 483 354 особи;

летальних випадків – 96 436;

проведено ПЛР-тестувань – 16 835 647.