У Києві та області завтра обмежать рух транспорту
Завтра, 31 березня, у Києві та області тимчасово обмежать дорожній рух. Водіїв просять врахувати інформацію при плануванні маршруту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Управління державної охорони України.
Завтра, 31 березня, в Києві та Київській області буде введено тимчасові обмеження на дорожній рух у зв’язку з охоронними заходами за участю іноземних делегацій.
У цей день також можуть бути обмеження на доступ до окремих територій під час проїзду делегацій.
Управління державної охорони України також зауважило, що враховуючи державну охорону високопосадовців та іноземних делегацій, під час їх візитів в Україні можуть бути тимчасово обмежені рух транспорту та пішоходів.
Водночас управління нагадало, що військові та поліція мають право перекривати вулиці, а також обмежувати доступ до певних територій для забезпечення безпеки.