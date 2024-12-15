У Києві в результаті ДТП згоріли два автомобілі (відео)

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За поперньою інформацією, люди не постраждали

У результаті ДТП загорілося дві автівки на Харкіському шосе у Києві. Про це повідомляє Київ ІНФО.

Як помітно з відео, полум′я повністю охопило два лекові авто.

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