У Києві в результаті ДТП згоріли два автомобілі (відео)

За поперньою інформацією, люди не постраждали

У результаті ДТП загорілося дві автівки на Харкіському шосе у Києві. Про це повідомляє Київ ІНФО.

«В результаті ДТП аварії згоріли 2 автівки. На щастя, люди не постраждали», – йдеться у повідомленні.

Як помітно з відео, полум′я повністю охопило два лекові авто.

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