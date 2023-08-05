У Києві в Святошинському районі столиці в озері виявлено тіло чоловіка 5 Серпня 2023 5 липня, о 11:39 до Служби порятунку 101 від правоохоронців надійшло повідомлення про те, що в озері Верховина, що у Святошинському районі столиці, у воді знаходиться тіло людини. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління ДСНС України у м.Києві Водолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення дістали тіло чоловіка, що знаходилось на відстані 60 м від берега з води та передали його правоохоронним органам, які будуть встановлювати причини та обставини трагічного випадку. Like Tweet