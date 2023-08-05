У Києві в Святошинському районі столиці в озері виявлено тіло чоловіка

5 липня, о 11:39 до Служби порятунку 101 від правоохоронців надійшло повідомлення про те, що в озері Верховина, що у Святошинському районі столиці, у воді знаходиться тіло людини.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління ДСНС України у м.Києві

У Києві в озері виявлено тіло чоловіка

Водолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення дістали тіло чоловіка, що знаходилось на відстані 60 м від берега з води та передали його правоохоронним органам, які будуть встановлювати причини та обставини трагічного випадку.
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