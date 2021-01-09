Вибух на газопроводі на Полтавщині зачепив дві газорозподільні станції

Про це інформує пресслужба компанії «Лубнигаз», передає УНН.

«За попереднюю інформацію надзвичайна ситуація торкнулася ГРС “Новаки” та ГРС “Вишневе” Оржиця“, — повідомили в компанії.

Вказано, що список населених пунктів, які відключені або будуть відключенні від газопостачання, уточнюється.

За інформацією, яку УНН підтвердили у пресслужбі ГУ ДСНС у Полтавській області, раніше неподалік міста Лубни на Полтавщині стався вибух і виникла пожежа внаслідок розгерметизації магістрального газопроводу.

“Сталась розгерметизація магістрального газопроводу. На даний час на місце виїхала оперативна група ДСНС”, — зазначили в пресслужбі обласного управління ДСНС.

Нагадаємо, у компанії “Лубнигаз” раніше повідомили, що на магістральному газопроводі, який обслуговує “Оператор газотранспортної системи України” стався вибух на ділянці поблизу села Калайдинці на Полтавщині.

У мережі також повідомили про вибух і пожежу у районі Лубен на Полтавщині, оприлюднивши відео з місця події.

Як повідомлялося, за даними поліції області, наразі невідомо про жертви чи постраждалих внаслідок пожежі та вибуху.

Додамо, ГРС (газорозподільна станція) — сукупність устаткування і обладнання для розподілу газу і регулювання його тиску, а також додаткового очищення від механічних домішок, одоризації, захисту трубопроводів і лінійного обладнання від недопустимого підвищення тиску, обліку витрат газу великими споживачами або районами. Газорозподільні станції входять до газорозподільних систем.