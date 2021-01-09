Вибух на газопроводі на Полтавщині зачепив дві газорозподільні станції
Надзвичайна ситуація, що сталася неподалік міста Лубни на Полтавщині, торкнулася газорозподільних станцій «Новаки» та «Вишневе».
Про це інформує пресслужба компанії «Лубнигаз», передає УНН.
«За попереднюю інформацію надзвичайна ситуація торкнулася ГРС “Новаки” та ГРС “Вишневе” Оржиця“, — повідомили в компанії.
Вказано, що список населених пунктів, які відключені або будуть відключенні від газопостачання, уточнюється.
За інформацією, яку УНН підтвердили у пресслужбі ГУ ДСНС у Полтавській області, раніше неподалік міста Лубни на Полтавщині стався вибух і виникла пожежа внаслідок розгерметизації магістрального газопроводу.
“Сталась розгерметизація магістрального газопроводу. На даний час на місце виїхала оперативна група ДСНС”, — зазначили в пресслужбі обласного управління ДСНС.
Нагадаємо, у компанії “Лубнигаз” раніше повідомили, що на магістральному газопроводі, який обслуговує “Оператор газотранспортної системи України” стався вибух на ділянці поблизу села Калайдинці на Полтавщині.
У мережі також повідомили про вибух і пожежу у районі Лубен на Полтавщині, оприлюднивши відео з місця події.
Як повідомлялося, за даними поліції області, наразі невідомо про жертви чи постраждалих внаслідок пожежі та вибуху.
Додамо, ГРС (газорозподільна станція) — сукупність устаткування і обладнання для розподілу газу і регулювання його тиску, а також додаткового очищення від механічних домішок, одоризації, захисту трубопроводів і лінійного обладнання від недопустимого підвищення тиску, обліку витрат газу великими споживачами або районами. Газорозподільні станції входять до газорозподільних систем.