На Київщині п’яний водій на Hummer врізався в будинок: є постраждалі (фото)
На Київщині нетверезий 44-річний водій “Hummer” не впорався із керуванням та здійснив зіткнення з фасадом будинку. Водій та двоє пасажирів травмувались.
Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Київської області у Telegram.
Водій, рухаючись містом Українка, не впорався із керуванням та в’їхав у будинок.
Водія та двох пасажирів доставлено до лікарні з травмами різного ступеня.
Вміст алкоголю у крові чоловіка становив 2,03 проміле.
Наразі водія затримано.
За даним фактом проводиться досудове розслідування [ч. 1 ст 286-1 ККУ].Tweet