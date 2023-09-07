На Черкащині розпочато кримінальне провадження за фактом загибелі дворічної дитини

Дівчинка випала з вікна багатоповерхівки. Працівники поліції встановлюють повні обставини трагедії.

Подія сталася 6 вересня, близько 18:20 на вулиці Нижня Горова у місті Черкаси. За попередніми даними, мати відволіклася та не помітила, як дівчинка самостійно підсунула стілець, залізла на підвіконня та сперлась на москітну сітку відчиненого вікна. Сітка не витримала навантаження й дитина випала з десятого поверху багатоквартирного будинку. Медики, які прибули на місці трагедії, намагалися реанімувати дитину, але на жаль, вона померла.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 п. 2 ст. 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини, з приміткою «нещасний випадок») Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

Сектор комунікації поліції Черкаської області