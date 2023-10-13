У Києві з двох озер дістали тіла потопельників

У столиці водолази продовжують діставати тіла з водойм. Тільки за останню добу сталось два трагічні випадки.

Так, тіло потопельниці виявили 13 жовтня в озері Заплавному, що в Дарницькому районі. Про це повідомляє Інформатор з посиланням на ДСНС Києва.

На місці водолази-рятувальники дістали тіло жінки з води, яке знаходилося на відстані 6 м від берега та передали правоохоронним органам, які й будуть встановлювати причини та обставини трагічного випадку.

Ще один випадок стався в Голосіївському районі 12 жовтня. Рятувальники повідомлення, що в озері на території урочища “Конча Заспа”, зникла людина.

На місці водолази-рятувальники обстежили 650 кв. м дна водойми та виявили тіло чоловіка 1960 року народження на відстані 15 м від берега на глибині 6 м.

Потопельника дістали з води та передали правоохоронним органам, які й будуть встановлювати причини та обставини трагічного випадку.