У Києві з неблагополучної сім’ї вилучили 5-річну дитину

Хлопчик мешкав у жахливих умовах, які загрожують життю і здоров’ю. Дитину доставили на медогляд до лікарні, а його матір притягнули до адміністративної відповідальності.

Під час проведення профілактичного рейду «Діти вулиці» ювенальні поліцейські Голосіївського управління поліції разом зі спеціалістами служби у справах дітей та сім’ї Голосіївської районної державної адміністрації вилучили 5-річного хлопчика, який проживав разом зі своєю матір’ю у неналежних умовах.

В квартирі правоохоронці виявили антисанітарію, бруд та сморід, тож відносно жінки склали адмінпротокол за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення – невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей.

У зв’язку з наявною загрозою життю та здоров’ю дитини профільні служби тимчасово вилучили хлопчика з небезпечного середовища до медичного закладу.

Після вивчення ситуації в родині та отримання результатів обстеження в дитячій лікарні соцслужбами буде прийнято рішення щодо подальшої долі дитини.

Поліція Києва нагадує, що за неналежне виховання малолітніх осіб батьки або особи, які їх замінюють, можуть бути притягнені до адміністративної та кримінальної відповідальності. У разі, якщо вам відомі факти неналежного догляду за дітьми, що загрожує їх життю – негайно повідомляйте соцслужби або на спецлінію 102.

Відділ комунікації поліції Києва