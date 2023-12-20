У «Київстар» знову збій − на заході і півдні України

Користувачі мережі “Київстар” повідомили про проблеми з мобільним зв’язком та інтернетом, у компанії підтвердили − станом на ранок 20 грудня є складнощі зі зв’язком у західних та південних областях.

Про це повідомила речниця “Київстару” Ірина Леліченко в коментарі “Українській правді”:

“Зараз виникають складнощі із зв’язком у низці міст на заході і півдні України. Спеціалісти компанії працюють над відновленням сервісів”.

Вона запевнила, що компанія робить все можливе, щоб усунути технічні проблеми якомога швидше.