У Луцьку від удару струмом загинула 21-річна дівчина

Трагедія сталася 22 січня в одній з багатоповерхівок на вулиці Воїнів-афганців.

Як повідомили Інформаційному агенту Волинські Новини у диспетчерській службі швидкої, о 17.42 надійшов виклик про те, що з дівчиною у ванній кімнаті стався нещасний випадок.



Коли медики прибули на місце, її вже дістали з ванної. Лікарі намагалися реанімувати дівчину, але, на жаль, безуспішно.

У пресслужбі поліції Волині поінформували, що дівчину вразило струмом. На місці працювала слідчо-оперативна група.

Як пише ВолиньPost, загибла, приймаючи ванну, користувалася мобільним телефоном.