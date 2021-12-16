У львівській квартирі під час пожежі загинули двоє людей

Пожежа виникла зранку 16 грудня на вулиці Кульпарківська.

“16 грудня, близько 05.30 год., у Львові, в квартирі на 3 поверсі 16-ти поверхового будинку вул. Кульпарківська, 64 А, (Франківський район) сталася пожежа. Внаслідок пожежі, загинуло 2 осіб 1993 та 1994 року народження”, – повідомили у Департаменті цивільного захисту ОДА.

Пожежею пошкоджено речі домашнього вжитку.

Пожежу ліквідовано до прибуття пожежного підрозділу. Обставини події з’ясовуються. // Діло