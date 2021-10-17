У Львові через отруєння чадним газом загинули двоє людей

Випадок стався 16 жовтня на вулиці Ярослава Мудрого у Львові.

“16 жовтня, близько 12:41 год., у м. Львові на вул. Ярослава Мудрого, 21, у квартирі першого поверху трьохповерхового житлового будинку було виявлено тіла 2 осіб (чоловік 1959, жінка 1951 року народження) без ознак життя, які, ймовірно, отруїлися чадним газом”, – повідомили у Департаменті цивільного захисту ОДА.

Квартира обладнана газовою колонкою, ПГ-4 та газовою пічкою. Аварійною бригадою ПАТ «Львівгаз» на двох стояках відключено газопостачання до будинку.

Обставини події з’ясовуються. // Діло