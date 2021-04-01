У Львові патрульні зупинили автівку з 14-річною водійкою за кермом

Батька дівчинки оштрафували на 3400 гривень.

Патрульні Львова зупинили легковий автомобіль, за кермом якого знаходилася неповнолітня дівчинка.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції.

«Вчора увечері патрульні 3-го батальйону під час випередження на вулиці Кульпарківській автомобіля Honda CR-V помітили за кермом дитину. Поліцейські одразу зупинили автомобіль аби перевірити це. З пасажирського місця вийшов чоловік і сказав, що він тато малолітньої водійки. З його слів, 14-річній доньці стало нецікаво їздити на майданчиках і вони виїхали на справжні дороги», — йдеться у повідомленні.

Батька неповнолітньої оштрафували на 3400 гривень. На 42-річного львів’янина винесли постанову за ч. 2 ст. 126 (передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП. Інформацію про цей випадок передали рапортом ювенальній превенції.

«Дівчинка дуже розхвилювалася від ситуації, що склалася. Патрульні заспокоїли її, пояснили все, а також, подарували флікер та брелок. Далі вона вже їхала пристебнута на задньому сидінні», — роозповіли патрульні. // LB.ua