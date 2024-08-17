У Львові під час шоу для дітей стався вибух

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У результаті інциденту в розважальному комплексі постраждали троє дітей та аніматор

У Львові під час проведення шоу для дітей у спортивно-розважальному комплексі Leoland трапився вибух. Про це йдеться на сторінці комплексу в соцмережах.

«Зараз ретельно з’ясовуємо причини цього інциденту, перевіряємо відео із камер нагляду. Згодом повідомимо вам про деталі перевірки», – заявили в Leoland.

Третя дитина – 8-річний хлопчик – поступив із поверхневою травмою голови та забоєм мʼяких тканин внаслідок падіння. Усіх дітей вже відпустили додому. // Главком

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