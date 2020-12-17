У Львові розшукують 15-річну школярку (фото)

17 грудня у Галицькому відділі поліції оголосили про розшук 15-річної Фединської Анастасії Володимирівни. Вона навчалася у 9 класі одного з ліцеїв Львова.

Як повідомили у пресслужбі ГУ Національної поліції Львівщини, 16 грудня близько 13:00 під час навчального процесу школярка вийшла з ліцею та додому не повернулася. З того часу вона на зв’язок не виходила.

Основні прикмети зниклої: 15-річна дівчина, має зріст близько 160 см, в Анастасії русяве волосся і вона середньої статури. Правоохоронці закликають усіх, хто має якусь інформації про місце знаходження дівчини, повідомити на оперативну лінію 102 або у найближчий відділ поліції. // 032.ua