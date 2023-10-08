Бракон’єри, які незаконно виловили 218 кг риби, сплатять майже ₴700 тис. штрафу

7 жовтня 2023 року в результаті проведення заходів по недопущенню грубих порушень правил рибальства державні інспектори Вінницького рибоохоронного патруля виявили громадян, які попри величезні штрафи займалися незаконним добуванням водних біоресурсів сітним знаряддям лову – волоком.

Інцидент стався на ставу б.н. поблизу с. Уладівка Хмільницького району Вінницької області .

На момент фіксування правопорушення у недобросовісник рибалок виявили 94 плітки , 55 товстолобів, 31 короп, 22 товстолоба , 20 щуки , 13 окунів, 11 білого амура, 13 окунів , 2 карася сріблястих та 2 сонячних окуня. Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів становила 218,3 кг .

Збитки нанесені рибному господарству склали 693 719 грн.

На винних осіб складено чотири адміністративниі протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП.

На місце події було викликано слідчо-оперативну групу. Знаряддя лову та незаконно добуті водні біоресурси вилучено працівниками поліції. На даний час вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР.

Вінницький рибоохоронний патруль