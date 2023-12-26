У масштабній ДТП під Дніпром постраждали шестеро людей (фото)
У Дніпровському районі біля селища Василівка вранці 26 грудня зіштовхнулися шість автомобілів, один з них – вантажівка. Внаслідок ДТП травмовані шестеро людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
По прибуттю до місця події рятувальників встановлено, що сталось зіткнення шести транспортних засобів, з яких один вантажний.
Внаслідок ДТП отримали травми шестеро людей, з яких троє госпіталізовано працівниками екстреної медичної допомоги до лікувального закладу.
Наразі співробітники Національної поліції встановлюють обставини події.