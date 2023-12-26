У масштабній ДТП під Дніпром постраждали шестеро людей (фото)

У Дніпровському районі біля селища Василівка вранці 26 грудня зіштовхнулися шість автомобілів, один з них – вантажівка. Внаслідок ДТП травмовані шестеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

Як повідомили у ДСНС, сьогодні вранці до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася за межами селища Василівка Солонянської селищної територіальної громади Дніпровського району.

По прибуттю до місця події рятувальників встановлено, що сталось зіткнення шести транспортних засобів, з яких один вантажний.

Внаслідок ДТП отримали травми шестеро людей, з яких троє госпіталізовано працівниками екстреної медичної допомоги до лікувального закладу.

Наразі співробітники Національної поліції встановлюють обставини події.