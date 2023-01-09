У масштабній ДТП в Сенегалі загинуло 38 людей, ще 87 поранено

У Сенегалі сталася масштабна ДТП за участю двох автобусів, унаслідок якої загинули щонайменше 38 осіб, ще 87 дістали поранення.

Про це УНН пише з посиланням на The Sun.

Як заявили в пожежній службі, унаслідок аварії загинули 38 осіб, ще 87 дістали серйозні травми. Як заявив полковник пожежної служби Шейх Фолл – всього постраждало 125 людей.

Аварія сталася о 3:15 ранку (за місцевим часом). Усіх поранених евакуйовано до лікарні. Причини ДТП не називають.

Зазначається, що ДТП є поширеним явищем у Сенегалі через необережність водіїв, а також поганий стан доріг і зношеність транспортних засобів. Однак ця аварія є однією з найтрагічніших за останні роки.