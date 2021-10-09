У Мелітополі знайшли мертвим відомого бізнесмена
Поліція підтверджує самогубство
Прес-секретар поліції Запорізької області Олена Лебединська в коментарі fakty.ua підтвердила факт самогубства.
За даними місцевого ресурсу РІА-М, останнім часом у 53-річного бізнесмена і мецената виникли проблеми з бізнесом — його молокозавод опинився на межі закриття.
У 2014 році Куценко вже стріляв у себе з травматичного пістолета. Приводом, за даними Telegram-каналу «Гнила черешня», стало розлучення з дружиною. Тоді він вижив і навіть тимчасово примирився з дружиною. // Юлія ЛУГОВА, «ФАКТИ»