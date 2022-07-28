У метро Києва тимчасово не працює сервіс оплати банківськими картками на турнікетах

Фахівці “Ощадбанку” проводять необхідні роботи для усунення несправності.

У київському метрополітені з технічних причин сервіс оплати банківськими картками на турнікетах тимчасово не працює.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на “Київський метрополітен”.

Згідно з повідомленням, фахівці “Ощадбанку” проводять необхідні роботи для усунення несправності.

Пасажирів метрополітену просять скористатися альтернативними способами оплати.

У КП “Київський метрополітен” перепрошують за незручності. // УНІАН