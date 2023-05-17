У місті Балта водій мікроавтобуса збив на розвороті мотоцикла

Унаслідок автопригоди, яка сталася вчора, 16 травня, по обіді на вулиці Любомирській, травмувалася одна людина.

Про це йдеться в повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Поліцейські попередньо встановили, що 30-річний водій мікроавтобуса, здійснюючи розворот, виїхав на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з мотоциклом під керуванням 22-річного чоловіка, що рухався у зустрічному напрямку.

Водія двоколісного транспортного засобу каретою швидкої допомоги було госпіталізовано до місцевої лікарні, де у нього було діагностовано перелом стегна. Водій буса не постраждав.

Автомобіліста вже перевірили на стан сп’яніння – він за кермом був тверезий. Мотоцикліста ще перевіряють.

Відомості про подію поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

В рамках розпочатого кримінального провадження правоохоронці помістили транспортні засоби на арештмайданчик та призначили низку експертиз.

Проводяться слідчі дії щодо встановлення всіх обставин дорожньо-транспортної пригоди.

Поліцейські вкотре закликають водіїв неухильно виконувати правила дорожнього руху: перед початком маневру, переконайтеся у відсутності перешкод на дорозі, дотримуйтеся дистанції та безпечної швидкості руху.