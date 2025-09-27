Центральна виборча комісія Молдови вирішила зняти з виборів праву партію Moldova Mare (“Велика Молдова”) Вікторії Фуртуне, яка відома закликами до анексії частини Одеської області.

Джерело: TV8

Віцепрезидент ЦВК Павло Постика пояснив, що партія діє як наступниця партії “Шор”, яка раніше була визнана неконституційною.

Підставою для виключення партії названо використання фінансів та ресурсів, не задекларованих у звітності, використання грошей, отриманих з-за кордону, а також надання виборцям грошей, товарів, послуг чи інших вигод.

Крім того, Moldova Mare звинувачують в участі в замаскованому виборчому блоці разом з представниками інших партій, повʼязаних із Шором.

Вікторія Фуртуне відкинула звинувачення та вимагала відводу кількох членів ЦВК, звинувачуючи їх у “політичному переслідуванні” її партії, але ці вимоги не були прийняті.

Після рішення ЦВК Фуртуне оголосила, що оскаржить його в Апеляційному суді.

Формальна ідеологія Moldova Mare – молдовський націоналізм, але на практиці це віртуальна партія. Її заснувала та очолює Вікторія Фуртуне – соратниця молдовського олігарха-втікача Ілана Шора, який нині мешкає в Москві та координує діяльність Кремля у Молдові.

Молдовські правоохоронці провели масштабну спецоперацію, в межах якої відбулося близько 250 обшуків у кількох регіонах країни. У результаті затримані 74 особи, підозрювані у причетності до плану, що координувався з Росії та мав на меті провокацію масових заворушень напередодні парламентських виборів.

Росія оплатила молдовським православним священникам паломництво до Москви і подарувала їм картки з сотнями доларів на їх повернення додому. В обмін на це священники створили канали в Telegram, щоб вплинути на вибори в Молдові, застерігаючи від інтеграції з Європейським Союзом і пропагуючи традиційні цінності на противагу “гей-Європі”.

Букви