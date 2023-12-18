У Миколаївському районі в ДТП загинув водій вантажівки

16 грудня, приблизно о 14:13 24-річний водій автомобіля Mercedes-Benz, рухаючись по автодорозі Н-24 «Благовіщенське – Миколаїв», неподалік м. Нова Одеса, допустив виїзд транспортного засобу за межі проїзної частини в кювет із подальшим перекиданням.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій вантажівки від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого».

Поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами: 093-714-45-20, 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області