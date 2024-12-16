У Миргородському та Лубенському районах Полтавщини у пожежах загинули люди

Подія сталася 15 грудня близько 10:30 у приватному будинку в селі Єрки Миргородської територіальної громади. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Отримавши повідомлення, на місце події прибула слідчо-оперативна група поліції Миргородщини, спеціалісти-криміналісти та рятувальники.

За попередньою інформацією слідства, під час огляду місця події правоохоронці виявили власника домоволодіння (1954 року народження) без ознак життя. Наразі його тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Слідчі поліції Миргородщини, під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило загибель людини) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини події з‘ясовує слідство.

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До відділення №1 Лубенського райвідділу поліції 15 грудня близько 08:15 надійшло повідомлення від рятувальників про пожежу в приватному будинку в селі Олександрівка Гребінківської тергромади Лубенського району. Поліція з’ясовує обставини події. Отримавши повідомлення, на місце негайно прибула слідчо-оперативна група поліції, спеціаліст-криміналіст та рятувальники. Після повної ліквідації пожежі, в одній із кімнат поліцейські виявили мешканку будинку (1958 року народження) без ознак життя. Тіло загиблої направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За даним фактом слідчі поліції Пирятинщини, під процесуальним керівництвом Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини трагедії зʼясовує слідство.

Відділ комунікації поліції в Полтавській області

(За інформацією Миргородського та Лубенського райвідділів поліції)