У НАТО відреагували на підрив «Північного потоку»

У НАТО зазначили, що будь-який навмисний напад на критично важливу інфраструктуру союзників буде зустрінутий єдиною і рішучою відповіддю.

Аварія на газопроводах “Північний потік-1” і “Північний потік-2” є актом саботажу.

Про це йдеться в заяві НАТО.

У заяві підкреслюється, що пошкодження трубопроводів в міжнародних водах Балтійського моря викликає глибоку заклопотаність.

“Вся доступна на цей час інформація вказує на те, що це результат навмисних, безрозсудних і безвідповідальних актів саботажу. Ці витоки створюють ризики для судноплавства та завдають значної шкоди навколишньому середовищу. Ми підтримуємо проведені розслідування для визначення походження збитку”, – йдеться в заяві Альянсу.

У НАТО також зазначили, що будь-який навмисний напад на критично важливу інфраструктуру союзників буде зустрінутий єдиною і рішучою відповіддю.

“Ми, як союзники, взяли на себе зобов’язання стримувати та захищатися від примусового використання енергії та інших гібридних тактик державними та недержавними суб’єктами. Будь-який навмисний напад на критично важливу інфраструктуру союзників буде зустрінутий єдиною і рішучою відповіддю”, – зазначили в Альянсі. // УНІАН