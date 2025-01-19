У Нігерії через вибух бензовоза загинули 86 людей
Кількість загиблих внаслідок перекидання і вибуху бензовоза на півночі Нігерії зросла до 86.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє RFI.
«Остаточна кількість загиблих у результаті вибуху бензовоза становить 86. Ми поховали 86 обгорілих трупів з півночі до 02.00 години сьогоднішнього дня», – сказав Ібрагім Ауду Хусейні, речник Агентства з надзвичайних ситуацій штату Нігер.
Зазначається, що вибух стався на перехресті на дорозі, що з’єднує федеральну столицю Абуджу із північним містом Кадуна. Натовп людей кинувся до місця перекидання бензовоза в пошуках палива, коли стався вибух.
Президент Бола Тінубу наказав провести національну кампанію із «підвищення обізнаності громадськості про серйозні ризики та небезпеку для навколишнього середовища, пов’язані зі збиранням палива з перекинутих бензовозів».
Ціна на бензин у Нігерії зросла більш ніж на 400% після того, як Тінубу скасував субсидії, коли прийшов на посаду в травні 2023 року.Tweet