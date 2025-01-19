У Нігерії через вибух бензовоза загинули 86 людей

Кількість загиблих внаслідок перекидання і вибуху бензовоза на півночі Нігерії зросла до 86.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє RFI.

«Остаточна кількість загиблих у результаті вибуху бензовоза становить 86. Ми поховали 86 обгорілих трупів з півночі до 02.00 години сьогоднішнього дня», – сказав Ібрагім Ауду Хусейні, речник Агентства з надзвичайних ситуацій штату Нігер.

За його словами, ще 52 людини отримали «значні опіки» від вибуху.

Зазначається, що вибух стався на перехресті на дорозі, що з’єднує федеральну столицю Абуджу із північним містом Кадуна. Натовп людей кинувся до місця перекидання бензовоза в пошуках палива, коли стався вибух.

Президент Бола Тінубу наказав провести національну кампанію із «підвищення обізнаності громадськості про серйозні ризики та небезпеку для навколишнього середовища, пов’язані зі збиранням палива з перекинутих бензовозів».

Ціна на бензин у Нігерії зросла більш ніж на 400% після того, як Тінубу скасував субсидії, коли прийшов на посаду в травні 2023 року.