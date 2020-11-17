Российская Госдума поддержала законопроект, позволяющий экс-президентам нарушать Уголовный кодекс

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о гарантиях неприкосновенности бывшего президента РФ, который приведет федеральный закон в соответствие с последней редакцией Конституции РФ.

Законопроект фактически разрешает бывшему президенту совершать некоторые преступления после отставки. Авторы законопроекта предлагают прописать, что бывший президент в принципе «не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности». Сейчас по закону бывшего главу государства нельзя привлечь к ответственности за деяния, совершенные во время работы на президентском посту.

Бывшего президента, согласно законопроекту, можно будет лишить неприкосновенности только за тяжкие и особо тяжкие преступления. При этом законопроект усложняет процедуру лишения бывшего президента неприкосновенности.

Во время рассмотрения документа в Госдуме 37 депутатов КПРФ проголосовали против принятия законопроекта. Их раскритиковал полпред президента РФ в Госдуме Гарри Минх. Как рассказала депутат от КПРФ Вера Ганзя, Минх предложил коммунистам сложить депутатские полномочия, если они не согласны с обоснованием голосования и не поддерживают Конституцию. Вот что сказал Минх (цитата по ТАСС):

Я вам предлагаю, не нравится Конституция — закрывайте вы эту работу, идите на улицы, там вы найдете себе соратников, только это уже совсем другие люди будут. Я не говорю о выборах, я говорю о добровольном сложении полномочий.

На заседании парламента один из авторов законопроекта, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сказал, что новые положения распространяются только на бывших президентов РФ, но не на первого президента СССР Михаила Горбачева, пишет ТАСС. // Медуза