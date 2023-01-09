У Нікополі під час пожежі у квартирі загинула 3-річна дитина

У Нікополі під час пожежі загинула 3-річна дівчинка. Ще двоє дітей надихалися димом.

Про це повідомляє “Дніпро Оперативний” із посиланням на ДСНС у Дніпропетровській області.

Пожежа сталася у квартирі на останньому поверсі п’ятиповерхового будинку на вулиці Добролюбова близько 18 години вечора 8 січня.

У квартирі, де сталося загоряння, жили двоє батьків та троє дітей, які на момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів перебували на вулиці.

Дівчинка, 2019 року народження, була непритомна. До прибуття екстреної медичної допомоги її намагалися відкачати рятувальники. На жаль, дитину врятувати не вдалося.

Було госпіталізовано 4-річну дівчинку та хлопчик 2021 року народження з попереднім діагнозом – отруєння продуктами горіння.